شكرا لقرائتكم خبر عن «الدعم الاجتماعي» تستعد للمشاركة في الدورة الثانية لبرنامج «غاية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

أكدت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، استعدادها للمشاركة في الدورة الثانية لبرنامج «غاية» المالية، الذي أطلقته رسمياً هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، مطلع الأسبوع الأول من الشهر الحالي، لرفد سكان أبوظبي بمواضيع قيّمة تعنى بالإدارة المالية، وتنمّي مهاراتهم، وتسهم في نشر ثقافة التطوع في الإمارة. مشيرة إلى مشاركتها في الدورة الأولى لبرنامج «غاية» التي تخرج فيها 60 مشاركاً، من بينهم 50 من مستفيدي الهيئة، بعد أن أنهوا البرنامج التدريبي بنجاح. مؤكدة دوره في تمكين المشاركين وإيجاد أفضل الطرق الاستثمارية التي تساعدهم على إدارة الشؤون المالية لأسرهم بكفاءة.

وقال عبدالله العامري، المدير العام للهيئة، إن الهيئة تسعى إلى تشجيع الاستقلال المالي للأسر ذات الدخل المحدود، عبر إدراج مفاهيم تدفع عجلة الاقتصاد وتعزز الإدارة المالية، ومن هذا المنطلق سنواصل العمل مع هيئة "معاً"، عبر الدورات القادمة لبرنامج «غاية» المبتكر الذي يسهم في ربط سكان أبوظبي، ضمن شبكة جمعتهم بنخبة من الخبراء الماليين المتطوعين.