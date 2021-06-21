شكرا لقرائتكم خبر عن 554 وظيفة بدوام جزئي و«عن بُعد» للمواطنين عبر «دوامي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

طرحت مؤسسة الإمارات، عبر برنامجها منصة «دوامي»، المنصة الإماراتية الأولى المتخصصة في توفير وظائف بدوام جزئي ووظائف «عن بُعد»، بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويتلاءم مع متطلبات الشباب في قطاعات مختلفة، 554 شاغراً وظيفياً.

ودعت المؤسسة المواطنين من عمر 18 فما فوق، فضلاً عن الفئات التي تواجه تحديات في البحث عن العمل، من أصحاب الهمم ومحدودي الدخل، والقاطنين في المناطق البعيدة، بالاطلاع على الشواغر المطروحة والتسجيل في المنصة، عبر الموقع الالكتروني للمنصة: www.emiratesfoundation.ae/dawamee

وتشير أحدث الإحصاءات، إلى أن عدد الشباب الذين سجلوا في المنصة، ويرغبون في الحصول على فرص عمل وصل إلى 1245 شاباً وفتاة.

وضمت الوظائف المطروحة، مجالات عدة أبرزها «خدمة العملاء، والتسويق والعلاقات العامة، والتجزئة، والتعليم والتدريب، والوظائف القانونية، وسكرتارية، وغيرها من المجالات والقطاعات المختلفة والمتنوعة».

وشملت وظائف الدوام الجزئي المطروحة مضيفين ومرشدين ومشرفي أجنحة في «إكسبو 2020 دبي» للترحيب بالزوار، وتقديم خدمة عملاء استثنائية، ومساعدة توجيهية للمرافق، ومراقبة تدفقات الحشود، والتعامل مع المقاعد وقوائم الانتظار والتحكم في الوصول، وضمان الامتثال للسلامة، وضمان إجراءات الحوادث الطارئة.

وتهدف إلى فتح آفاق جديدة وربط مواطني دولة الإمارات الباحثين عن عمل مرن مع مختلف القطاعات في الدولة، ورفع مستوى الوعي في جميع القطاعات عن فرص العمل المرنة سواء الجزئية أو العمل عن بعد.

والوظائف المعلنة على المنصة في القطاعات المختلفة الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بحسب توافر الفرص الوظيفية من الشركات العارضة للوظائف، كما توفر سهولة التسجيل عليها باستخدام الدخول الذكي الخاص بك «الهوية الإماراتية» للخدمات الحكومية.