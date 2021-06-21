شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الطيارين يلغي رحلات «أمريكان إيرلاينز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أجبر نقص الطيارين شركة أمريكان إيرلاينز الأمريكية على إلغاء 303 رحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويمكن إلغاء 3000 رحلة أخرى في يوليو/ تموز بعد فصل الطيارين في بداية الوباء.

وألقي اللوم على نقص الطيارين في طائرات 737 مع بعض المشاكل الفنية في الطائرات نتيجة توقفها عن العمل لفترة طويلة.

تأتي الإلغاءات في الوقت الذي تكافح فيه شركات الطيران لتلبية الطلب المتزايد مع اقتراب السفر الجوي من مستويات ما قبل الوباء.

وكانت الشركة قد خسرت 9.5 مليار دولار عام 2020 وهي أكثر من ربع الخسارة البالغة 35 مليار دولار التي تكبدتها جميع شركات الطيران الأمريكية، وتسريح 1200 من طياريها البالغ عددهم 15000.