شكرا لقرائتكم خبر عن «بيتكوين» دون 32 ألف دولار مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت عملة «بيتكوين» إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، الإثنين بسبب تقارير تفيد بأن الصين كثفت حملتها القمعية على تعدين العملة المشفرة.

تراجعت أكبر عملة رقمية في العالم 5.9% إلى ما يصل إلى 31760 دولارا الاثنين، لتنخفض إلى ما دون 32000 دولار لأول مرة منذ 8 يونيو الجاري.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة 5.5% إلى 34142 دولارا الأحد، وتراجعت إيثر، ثاني أكبر شركة، بنسبة 5.9% إلى 2095 دولارا.

يتم تداول البيتكوين عند حوالي نصف أعلى مستوى قياسي لها عند حوالي 65000 دولار تم الوصول إليه في منتصف أبريل. وتبلغ القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حوالي 1.45 تريليون دولار، مقابل ارتفاع يبلغ حوالي 2.6 تريليون دولار في الشهر الماضي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة «أواندا كورب»، إن البيتكوين تتعرض لضغوط بسبب الانخفاض المفاجئ في رمز «تايتان» Titan إلى الصفر تقريبا - وهي عملة مستقرة جذبت حتى الملياردير مارك كوبان. وكان المنظمون قد أعربوا بالفعل عن قلقهم بشأن العملات المستقرة.

وأحد أهم العوامل الضاغطة يتمثل بالقلق بشأن تضييق الصين على التعدين وسط مخاوف بشأن استخدام الطاقة، وفي أعقاب حوادث الفحم المميتة. وقال شخص مطلع على الوضع إن مدينة يان الواقعة في المنطقة الجنوبية الغربية من سيتشوان وعدت السلطات الإقليمية باستئصال جميع عمليات تعدين البيتكوين والإيثر في غضون عام واحد.

وفقًا لتقرير في جلوبال تايمز، أدى إغلاق العديد من مناجم البيتكوين في المقاطعة إلى إغلاق أكثر من 90% من قدرة تعدين البيتكوين في الصين التي تحتضن حوالي 65% من تعدين البيتكوين في العالم، وفقًا لتقدير جامعة كامبريدج. (وكالات)