الخارجية المصرية تنجح في إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين فى ليبيا

الشارقة - اميمة ياسر -



صرًّح السفير محمد ثروت سليم، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، أنه تم اليوم الإثنين إطلاق سراح 90 مواطنًا مصريًا كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ يوم الجمعة الماضي، وبأن السفارة المصرية في طرابلس، والتي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الأمر بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، قد قدَّم السفير محمد ثروت الشكر لوزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية على هذا الجهد الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين، كما أشار إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا، مركز العدوة، قرية القايات.



هذا، وقد سبق وأن وجّه وزير الخارجية سامح شكري بتشكيل خلية أزمة من القطاعات المعنية بوزارة الخارجية والسفارة المصرية في طرابلس لمتابعة أوضاع المحتجزين والتطورات ذات الصلة بجهود إطلاق سراحهم منذ يوم الجمعة الماضي، وذلك عقب احتجاز المواطنين المصريين الـ90. كما تواصل سيادته مع السفارة المصرية في طرابلس على مدار الساعة اليوم لمتابعة اجراءات إطلاق سراح المحتجزين المصريين ولحين خروجهم جميعًا من مقر الاحتجاز الخاص بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس بليبيا.