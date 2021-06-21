حفاظًا على استقرار المنطقة .. السيسي يوجه رسالة للمجتمع الدولي بشأن سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي بضرورة القيام بدور جاد فى ملف سد النهضة الإثيوبي حفاظًا على استقرار المنطقة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مؤتمر صحفى له مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء اليوناني على أهمية سرعة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي.

وأثنى الرئيس السيسي على العلاقات الثنائية بين اليونان ومصر، قائلا: "أتطلع للمزيد من التعاون بين البلدين بما يحقق الرخاء والاستقرار للشعبين الصديقين".

وأكد الرئيس السيسي، على أن مصر تتضامن مع اليونان ضد أى انتهاك لسيادة أرضه، موضحًا أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء اليوناني على أهمية تحقيق طفرة نوعية فى كافة المجالات.