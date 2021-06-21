فريق من النيابة العامة ينتقل لموقع حادث اصطدام قطار حلوان بأتوبيس عمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع حادث اصطدام قطار بأتوبيس عُمال، بمنطقة كفر العلو، في حلوان، لمعاينة آثار التصادم.

وأفادت مصادر أمنية، إصابة 15 شخصًا في حادث التصادم الذي وقع بين قطار وأتوبيس نقل عمال تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو بحلوان.

أضافت المصادر لـ "الخليج 365"، أن شخصان لقيا مصرعهما، في حادث تصادم القطار مساء الإثنين.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل مصابي حادث القطار المحمل بالفحم.

وأفاد شهود عيان أن الأتوبيس كان يقل عمال بمصنع ملابس وأثناء مروره بمنطقة كفر العلو بحلوان، وتعرض للاصطدام من قبل قطار محمل بفحم الكوك، ما أسفر عن دهس الأتوبيس وتحطمه بالكامل.