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إصابة 15 عاملًا في اصطدام قطار بأتوبيس بكفر العلو في حلوان | صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أفادت مصادر أمنية، إصابة 15 شخصًا في حادث التصادم الذي وقع بين قطار وأتوبيس نقل عمال تابعين لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو بحلوان.

وأضافت المصادر لـ "الخليج 365"، أن شخصان لقيا مصرعهما، في حادث تصادم القطار مساء الإثنين.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل مصابي حادث القطار المحمل بالفحم.

وأفاد شهود عيان أن الأتوبيس كان يقل عمال بمصنع ملابس وأثناء مروره بمنطقة كفر العلو بحلوان، وتعرض للاصطدام من قبل قطار محمل بفحم الكوك، ما أسفر عن دهس الأتوبيس وتحطمه بالكامل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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