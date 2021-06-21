تعليم سوهاج: 1175 طالبًا حصلوا على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشف الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن 1175 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية "280 درجة" في نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021.

أضاف وكيل التعليم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الإثنين، أن العشرة الأوائل جرى اختيارهم من بين العدد المشار إليه على مستوى المحافظة طبقًا لتواريخ ميلادهم الأصغر سنًا ثم الأصغر.

وأوضح أن إدارة جهينة التعليمية حصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 77.24%، وحصلت إدارة دارالسلام التعليمية على المركز الثاني بنسبة 77.17%، وحصلت إدارة أخميم التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح 77.08%، وحصلت إدارة البلينا التعليمية على المركز الرابع بنسبة نجاح 76.86%، وحصلت إدارة جرجا التعليمية على المركز الخامس بنسبة 72.84%.

كما حصلت إدارة ساقلته التعليمية على المركز السادس بنسبة نجاح 66.17%، وحصلت إدارة المراغة التعليمية على المركز السابع بنسبة نجاح 64.54%، وحصلت إدارة المنشاة التعليمية على المركز الثامن بنسبة نجاح 61.66%، وحصلت إدارة سوهاج التعليمية على المركز التاسع بنسبة نجاح 60.27%، وحصلت إدارة طهطا التعليمية على المركز العاشر بنسبة نجاح 49.19%، وجاءت إدارة طما التعليمية في آخر الترتيب بحصولها على المركز الحادي عشر بنسبة نجاح 46.41%.

واعتمد المحافظ اللواء طارق الفقي اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، بنسبة نجاح 78.29%

وتقدم لأداء الامتحانات 78 ألفًا و894 طالبًا وطالبة، حضر منهم 78 ألفًا و229 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 61 ألفًا و141 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 78.29%.