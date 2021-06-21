الانتقالي يعلن التوافق حول عودة الحكومة إلى عدن

اعلن الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري أنه تم التوافق على عودة الحكومة الى العاصمة عدن باسرع وقت. وقال الكثيري في تصريح له عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "نثمن جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي أثمرت عن التوافق بين طرفي اتفاق الرياض على عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن في أسرع وقت ممكن ووضع الآلية المطلوبة لتوفير الحماية لها". وأضاف "نؤكد على أن ما يثار عن رفض أي طرف من طرفي اتفاق الرياض عودة حكومة المناصفة إلى عدن غير صحيح، كما نؤكد أن الجهود تبذل للشروع في التوافق على آليات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض".



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