ليبيا.. إطلاق سراح 90 مصريا كانوا محتجزين في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ 19 دقيقة

أعلنت السلطات الأمنية في ليبيبا ، الاثنين، الإفراج عن 90 مصريا كانوا محتجزين في مركز الهجرة غير الشرعية بالعاصمة طرابلس.

وقال رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، محمد ثروت سليم، إنه تم إطلاق سراح المواطنين المصريين الذين كانوا محتجزين منذ الجمعة الماضي.

وكشف في مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية المصرية، على صفحتها في فيسبوك، بأن السفارة المصرية في طرابلس، والتي استأنفت عملها الشهر الماضي، نجحت في إنهاء الملف بالتنسيق مع السلطات الليبية المعنية.

وقدَّم ثروت الشكر لوزير الداخلية الليبي والمسؤولين والجهات المحلية على هذا الجهد “الذي يعكس العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين” وفق قوله، كما أشار إلى أن أغلب المطلق سراحهم من محافظة المنيا.

وكانت السلطات الليبية قد أفرجت الأسبوع الماضي عن أكثر من 30 مصريا كانوا محتجزين.