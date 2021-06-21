اجتماع لأعضاء التحالف الدولي ضد داعش نهاية الشهر الجاري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ 37 دقيقة

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في نهاية الشهر الجاري.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الوزير، أنتوني بلينكن، سيستضيف بالتعاون وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش في 28 يونيو المقبل لمناقشة الجهود المبذولة في الحملة لتحقيق الهزيمة الدائمة للتنظيم.

وقال البيان إن الوزراء سيناقشون سبل مواصلة الضغط على فلول داعش في العراق وسوريا، ومواجهة شبكات داعش في أماكن أخرى، بما في ذلك في أفريقيا.

وسيقوم الوزراء بتقييم أولويات جهود التحالف المتعلقة بإدامة الاستقرار، وقضية االمقاتلين الأجانب، ومواجهة داعش في جانب التمويل، وجهود مكافحة دعاية التنظيم.

وقال البيان إن “التحالف العالمي الذي يضم 83 عضوا، والذي تعد الولايات المتحدة عضوا قياديا فيه، لا يزال ثابتا على التزامه بالهزيمة الدائمة لداعش في كل مكان في العالم.

وقدم التحالف الدولي مساعدات بمليارات الدولارات للقوات العراقية وتلك التي تتبع قوات حماية الشعب السورية ضمن إطار حملة التحالف لدحر التنظيم، كما قامت طائراته بآلاف الطلعات الجوية والغارات التي تسببت بقتل أهم قيادات التنظيم والآلاف من جنوده.