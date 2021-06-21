قرار سعودي رسمي يحظر دخول أي شحنة خضار وفواكه إلى المملكة إلا بإذن مسبق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 يونيو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

قررت السلطات السعودية حظر دخول أي شحنة خضار وفواكه إلى المملكة إلا بإذن مسبق.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، الإجراءات الرسمية لاستيراد الخضروات والفواكه الطازجة، مشيرة إلى ضرورة الحصول على إذن مسبق.

ولفتت الوزارة السعودية المختصة إلى أنها أطلقت “خدمة ترخيص استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، بهدف استمرار تدفق الخضروات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي، وضبط جودة استيرادها، وحماية الثروة النباتية بالمملكة”.

وذكر بيان نشر على موقع وزارة البيئة السعودية الإلكتروني، أن إجراءات إصدار ترخيص لاستيراد الخضراوات والفواكه الطازجة، تبدأ بتقديم طلب عبر منصة “زراعي” الإلكترونية.

وأشارت الوزارة إلى أن دراسة الطلب ستتم خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ويتم بعد ذلك إشعار صاحب الطلب بالنتيجة، وفي حالة الرفض يتم توضح الأسباب.

وبينت أيضا أنه “فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة ويكون صالحاً لمدة ما بين 3 إلى 10 أعوام حسب فئة الترخيص”.

ولفت البيان إلى أن “حصول المستورد على رخصة الاستيراد يمكِّنه من الحصول على أذونات الاستيراد التي تبدأ في الأول من محرم المقبل، مشددة في نفس الوقت على أنه لا يمكن لأي شحنة خضروات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق”.

وتطرقت الوزارة السعودية إلى شروط الحصول على ترخيص الاستيراد، وتتمثل في أن “يكون المستورد شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، وذا ملاءة مالية”.

وجرى تبيان أن “الشروط الصحية للشحنة تتمثل في أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاماً بالمملكة، وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية بالمملكة”.

ونوهت الوزارة بأن السماح بدخول شحنات الفواكه والخضروات يتوقف على أن تكون الشحنة “مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة، وأن تكون واردة عبر المنافذ المعتمدة لدى الوزارة، وأن تكون صلاحية ترخيص الاستيراد سارية”.

كما نبهت إلى أن الوزارة لديها “الحق في التحقق من الكميات المستوردة وفق ترخيص الاستيراد المصدر، وكذلك إلغاء الترخيص أو الإذن وإيقاف الشحنة في حال ظهور أمراض وبائية في بلد التصدير”.