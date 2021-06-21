شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية على 16 فردًا و5 كيانات في بيلاروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على 16 فردًا وخمسة كيانات، ردًا على العنف والقمع المتصاعد لنظام لوكاشينكا في بيلاروسيا.

وأوضح بيان صادن عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن الأشخاص المفروضة عليهم العقوبات أضرّوا بشعب بيلاروسيا من خلال أنشطتهم المتعلقة بالتزوير في 9 أغسطس 2020 ، والانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا ، والقمع الوحشي خلال الانتخابات للمتظاهرين والصحفيين وأعضاء المعارضة والمجتمع المدني.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، تسعى جنبًا إلى جنب مع تلك التي اتخذها الشركاء الدوليون لمحاسبة نظام لوكاشينكا على انتهاكاته المستمرة والإهانات الأخيرة للمعايير الدولية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها اليوم كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تُظهر هذا الالتزام الثابت عبر المحيط الأطلسي لدعم الشعب البيلاروسي وتطلعاته الديمقراطية.

وقد فرضت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، قيوداً على تأشيرات الدخول للولايات المتحدة ‏الأمريكية على 46 مسؤولًا بيلاروسيًا، لتورطهم في تقويض عمل المؤسسات في بيلاروسيا، وردًا على ‏الهبوط الإجباري لرحلة طيران شركة "رايان إير" الشهر الماضي بين دولتين في الاتحاد الأوروبي، ‏واعتقال الصحفي رامان براتاسيفيتش وصوفيا سابيجا لدوافع سياسية، وردًا على القمع المستمر في ‏بيلاروسيا، بما في ذلك الهجمات على حقوق الإنسان والعمليات الديمقراطية والحريات الأساسية. ‏