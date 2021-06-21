شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 9.6 كيلو كوكايين بمطار دبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت سلطات مطار دبي الدولي ، من احباط محاولة مسافر قادم من دولة أجنبية تهريب 6ر9 كيلوجرام من مخدر الكوكايين النقي كانت مخبأة بحرفية في هيكل ثلاث حقائب.

وقال خليفة بن شاهين مدير مبنى المطار إن "الواقعة بدأت حينما تم الاشتباه بوجود ثلاث حقائب تعود لمسافر قادم من مطار دولة أجنبية، وتم التعرف عليه وإيقافه في نقطة الجمارك عند بوابات الخروج، وتولى فريق المفتشين التحقق من الحقائب وعثروا على مادة بيضاء تم إخفائها بحرفية عالية في هيكل الحقائب وبعد فحص المادة بواسطة الأجهزة المتطورة تبين أنها مادة الكوكايين النقية وتزن 6ر9 كيلوجرام فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة والتحفظ على المشتبه به والحقائب وتسليمهم لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي".