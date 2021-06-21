كورونا في العالم: انتكاسة للبرازيل وروسيا وأوروبا تخلع الكمامات

من فرنسا حيث بات مسموحاً الخروج بدون قيود إلى اليابان التي رفعت حال الطوارئ، تخفف بعض الدول الأحد تدابير مكافحة كوفيد-19 بعدما تحسّن الوضع الصحي فيها، وهو احتمال لا يزال بعيداً للبرازيل التي تجاوز عدد الوفيات فيها ال500 ألف بينما تلوح في الأفق موجة وبائية ثالثة.

من جهتها، أعطت الصين حتى الآن أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت الأحد وزارة الصحة بدون تحديد نسبة السكان الذين تطعّموا بشكل كامل.

ويمثل عدد الجرعات المحقونة في الصين أكثر من ثلث المجموع العالمي من الجرعات المعطاة. وكان عدد الجرعات المعطاة في العالم قد تجاوز الجمعة عتبة 2,5 مليار، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

بعد ثلاثة أيام من إلغاء إلزامهم بوضع الكمامات في الخارج، يستعيد الفرنسيون الأحد حياة شبه طبيعية. فقد رُفع حظر التجوّل المفروض منذ ثمانية أشهر اعتباراً من الساعة السادسة (05,00 ت غ) نظراً لتراجع عدد الإصابات.

فرنسا هي إحدى الدول في أوروبا الأكثر تضرراً من فيروس كورونا مع أكثر من 110 آلاف وفاة، وكانت من بين آخر الدول التي تبقي على مثل هذا الإجراء إلى جانب إيطاليا واليونان.

تتجه دول أوروبية أخرى بينها ألمانيا وإسبانيا إلى رفع تدريجي لتدبير وضع الكمامات بشكل إلزامي.

في اليابان، قبل شهر من موعد الألعاب الأولمبية (23 تموز/يوليو - 8 آب/أغسطس)، رُفعت حال الطوارئ الأحد كما كان مقرراً في طوكيو وفي ثماني مناطق أخرى، لكن لا تزال تُفرض قيود ومن الممكن الحدّ من حضور الجمهور المحلي في الأولمبياد.

سيُسمح مجدداً للحانات والمطاعم بتقديم المشروبات الكحولية حتى الساعة 19,00ً، لكن ما زالت ملزمة إغلاق أبوابها عند الساعة 20,00 .

كذلك، سيُسمح من جديد تنظيم تجمعات (لقاءات رياضية وعروض) بحضور جمهور، لكن مع 50% من القدرة الاستيعابية لكل موقع على ألا يتعدى عدد الأشخاص الحاضرين 10 آلاف.

وفتح منظمو الألعاب الأولمبية في طوكيو الأحد أمام وسائل الإعلام أبواب القرية الأولمبية، وكشفوا عن عيادة لفحص الأشخاص الذين يُشتبه في إصابتهم بالفيروس وعزلهم.

في البرازيل، التي أصبحت السبت ثاني دولة في العالم يتجاوز عدد الوفيات جراء كوفيد فيها عتبة 500 ألف بعد الولايات المتحدة، يؤكد ارتفاع عدد الوفيات اليومية وجود موجة وبائية ثالثة.

وتحدثت آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، ويعتبرها عدد كبير من خبراء الأمراض المعدية أنها أقلّ من الأعداد الحقيقية، 500 ألف و800 وفاة بينها 2301 مسجّلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

هذا الأسبوع، تراجع المعدّل الأسبوعي للوفيات اليومية إلى دون الألفين للمرة الأولى منذ العاشر من أيار/مايو، في هذا البلد الذي يعدّ 212 مليون نسمة ويستضيف منذ الأحد الماضي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم.

والوضع حرج في 19 من أصل 27 ولاية برازيلية، مع اشغال أكثر من ثمانين بالمئة من الأسرّة في أقسام العناية وتسعين بالمئة في ثماني منها.

وبدأت حملة التلقيح في البرازيل متأخرة، في منتصف كانون الثاني/يناير، ولم يتلقَ سوى 29% من السكان الجرعة الأولى على الأقل، من بينهم 11,36% تطعّموا بشكل كامل.

في المقابل، في الصين حيث تمّ القضاء تقريباً على الفيروس في البلاد منذ أكثر من عام بفضل تدابير الحجر الصحي الإلزامية وإجراء أعداد فحوص هائلة إضافة إلى التطبيقات على الهواتف المحمولة لضبط تحركات المصابين، تشجّع السلطات السكان بشدة على تلقي اللقاح، عبر التذكير بالتضامن الوطني وواجبهم كمواطنين.

وأعلنت الصين التي تعدّ 1,4 مليار نسمة، الأحد عن 23 مصاباً جديداً خلال 24 ساعة، جميعهم أشخاص قادمون من الخارج وُضعوا بشكل منهجي في الحجر الصحي بدون أن يتمكنوا أصلاً من الاحتكاك بأي شخص من السكان المحليين.

من جهتها، أعلنت العاصمة الروسية موسكو السبت تسجيل عدد قياسي من الإصابات بكوفيد-19 لليوم الثاني على التوالي، بلغ 9120 إصابة خلال 24 ساعة. وكانت موسكو أحصت في اليوم السابق 9056 إصابة جديدة، مقابل حوالى ثلاثة آلاف إصابة يومية منذ أسبوعين.

ويعود سبب هذه الطفرة الوبائية بحسب السلطات، إلى تفشي المتحوّر "دلتا" الذي ظهر في الهند ويهدد باكتظاظ المستشفيات في موسكو.

لوقف انتشار فيروس كورونا، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عطلة عن العمل لمدة أسبوع بين 12 و20 حزيران. ومدّد أيضاً الجمعة إغلاق قاعات الطعام في الأماكن العامة مثل مراكز التسوّق المعلن في نهاية الأسبوع الماضي، حتى 29 حزيران/يونيو، كما أمر بإغلاق المطاعم والحانات بين الساعة 23,00 والساعة 06,00.

كما ألزمت المدينة الموظفين العاملين في قطاع الخدمات بتلقي اللقاحات. ويُفترض أن يتلقى حوالى 60% منهم، أي نحو مليون شخص، اللقاح بحلول 15 آب/أغسطس.

وحذت ثاني مدن روسيا، سان بطرسبرغ التي تشهد أيضاً ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات، حذو العاصمة السبت بإعلانها هدف تلقيح 65 في المئة من الموظفين المحليين بحلول منتصف آب/اغسطس.

وتستعد ثاني مدن البلاد لاستضافة ثلاث مباريات في إطار بطولة الامم الاوروبية لكرة القدم، واعلنت السبت ايضا أن عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بالتجمع في ساحة كونيوشينايا تم خفضه من خمسة آلاف الى ثلاثة آلاف.