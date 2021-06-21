انتخابات إثيوبيا.. تمديد الاقتراع 3 ساعات إضافية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر مجلس الانتخابات الإثيوبي، اليوم الإثنين، تمديد عميلة الاقتراع 3 ساعات إضافية لتغلق الصناديق في التاسعة مساء (بالتوقيت المحلي) بدلا من السادسة.

وقالت سوليانا شيملس، مستشارة الاتصالات بمجلس الانتخابات الإثيوبي، إن عملية الاقتراع التي كان مقرر اختتامها في السادسة مساء تم تمديدها إلى التاسعة، مشيرة إلى تأخر فتح صناديق الاقتراع في بعض مراكز الاقتراع.

وأضافت، بعض المشاكل الفنية من وصول تأخر بطاقات الاقتراع لبعض المراكز، وازدحام بعض المراكز الأخرى دفعنا لتمديد الوقت بإضافة ثلاثة ساعات .

وتابعت أن مجلس الانتخابات سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الإثيوبيين للإدلاء بأصواتهم في وقت سابق اليوم.

ويتنافس في هذه الانتخابات نحو 46 حزبا سياسيا بينها 17 حزبا قوميا 29 حزبا إقليميا و18 حزبا تتنافس في العاصمة أديس أبابا، فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.

ويشارك في مراقبة الانتخابات أكثر من 46 ألف بينهم 100 من الخارج، بجانب 68 من الوكالات ووسائل الإعلام المحلية والدولية.