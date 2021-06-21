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مصر تعلن تسجيل دواء لعلاج ضمور العضلات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة الدواء المصرية، الاثنين، تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصري، يستخدم في علاج ضمور العضلات.
وأكدت الهيئة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية، أن هذا الإجراء سيساهم في تقليل معاناة المرضى، كذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء.
يذكر أن ضمور العضلات الشوكي (SMA) هو مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل «التحدث، المشي، التنفس، البلع»، ما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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