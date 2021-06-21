شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعلن تسجيل دواء لعلاج ضمور العضلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة الدواء المصرية، الاثنين، تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصري، يستخدم في علاج ضمور العضلات.

وأكدت الهيئة، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية، أن هذا الإجراء سيساهم في تقليل معاناة المرضى، كذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء.

يذكر أن ضمور العضلات الشوكي (SMA) هو مرض وراثي يدمر بشكل تدريجي الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي التي تتحكم في نشاط العضلات الهيكلية الأساسية مثل «التحدث، المشي، التنفس، البلع»، ما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها.