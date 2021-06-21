شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين شباب الأهلي وتعاونية الاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم نادي شباب الأهلي تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة لرعايتها البلاتينية لبطولة الأندية الخليجية لأبطال مجلس التعاون لدول الخليج العربية للرجال لكرة السلة بنسختها الـ40 التي يستضيفها النادي من 18 إلى 26 يونيو الجاري، حيث استلم التكريم بالإنابة عن تعاونية الاتحاد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق من اللواء محمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بنادي شباب الأهلي دبي وتعاونية الاتحاد وفق الإجراءات والاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي الآمن.

جاء التكريم على هامش توقيع تعاونية الاتحاد مذكرة تفاهم مع النادي، لرعاية التعاونية لبطولة الأندية الخليجية 40 لأبطال مجلس التعاون لدول الخليج العربية للرجال لكرة السلة رعاية بلاتينية، وذلك لحرصها على دعم النادي معنوياً ومادياً لتحقيق أهدافه المنشودة خلال البطولة والارتقاء بالرياضة بشكل عام ورياضة كرة السلة بشكل خاص على مستوى الدولة والخليج والعالم.

وقع المذكرة عن تعاونية الاتحاد الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق، وعن النادي الدكتور ماجد سلطان بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب بنادي شباب الأهلي دبي وعضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بحضور عدد من مسؤولي وموظفي الطرفين.

من جانبه شكر اللواء محمد المري تعاونية الاتحاد على دعمها ومساهمتها ومساندتها للنادي في هذا المحفل الخليجي.

وأكد أن الشركات الوطنية تتسابق في دعم ورعاية البطولات الرياضية وهذا دليل على وقفة أبناء الدولة جنباً إلى جنب من أجل إنجاح الفعاليات المختلفة التي تقام داخلها، وأضاف أن اختيار دولة الإمارات وممثلها نادي شباب الأهلي لاستضافة البطولة هو نتيجة للثقة التي أولتها اللجنة التنظيمية الخليجية لدولة الإمارات في تعاملها مع جائحة كورونا واتباعها الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية اللاعبين والجمهور على حد سواء.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور سهيل البستكي إن تعاونية الاتحاد تهدف من خلال هذه الرعاية إلى دعم القطاع الرياضي لتحقيق إنجازات على مستوى دول الخليج في البطولة التي ستقام في الشهر الجاري والوصول إلى مراكز متقدمة فيها تُتَرجم رؤية القيادة الرشيدة، إضافة إلى حث المؤسسات والدوائر كافة لترسيخ ثقافة دعم القطاع الرياضي المحلي وغرسها في نفوس جميع فئات المجتمع.