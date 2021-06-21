شكرا لقرائتكم خبر عن جدل نصراوي هلالي حول التوثيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الجدل من جديد إلى توثيق بطولات الأندية السعودية وتحديداً الدوري الذي يتجادل حوله قطبا الرياض النصر والهلال من خلال تأكيد كل طرف أنه حقق اللقب 17 مرة.

في النصر يتمسكون ببطولات الدوري التي أقيمت منذ تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بينما يرى الهلاليون أن تاريخ الدوري يجب البدأ به من بطولة 1977. ومنذ تأسيس الاتحاد السعودي كانت تقام بطولة الدوري تحت مسمى الدوري العام على مستوى المناطق.

وكانت هيئة الرياضة (وزارة الرياضة حالياً) قد حلت عام 2017 لجنة شكلت لتوثيق البطولات بسبب الجدل الذي احدثته حول تصنيف بطولات الأندية، ما جعل أندية كالنصر والأهلي لا تعترف بنتائج اللجنة وترفض الاعتراف بها.

وفي هذه الأيام يتبادل رئيسا النصر والهلال هذه الجدل غير المباشر عبر حساباتهم الشخصية في مدونة تويتر حول نفس الموضوع، فبعد تصريحات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الذي أكد عمل اتحاده على توثيق البطولات منذ تاريخ تأسيسه عام 1956، علق مسلي آل معمر رئيس النصر (بطولات النصر 45 بطولة نقية، منها 17 دوري بمختلف المسميات، سواء ظهر التوثيق أو لم يظهر، فهذا تاريخ العالمي الذي بناه رجالاته، على مدى 66 عاما، وكلنا نعلم أنهم نحتوا الصخر، ليصلوا إلى هذا الرقم، ولم يغرفوا من البحر، كما تيسر لغيرهم).

وتابع (ندعم في النصر عمل إتحاد القدم في توثيق البطولات لاطمسها، إذا كان سيعلن عن جميع البطولات التي أشرف عليها الإتحاد منذ تأسيسه، دون اختزال فترات تاريخية أو بطولات، كما يحدث في بعض وسائل الإعلام، على أن تضم اللجنة رجالات عاصروا البدايات ومشهود لهم بالأمانة والإستقلالية).

وشدد رئيس النصر على رصد جميع البطولات (نريد رصدا لجميع البطولات التي أشرف عليها الإتحاد ولمختلف الدرجات والمناطق، أما مسألة تصنيف أهمية البطولات وقوتها،فلا يخضع للأهواء، كما يطرح في بعض منصات الإعلام عندما يقال: (هذه البطولات مهمة لأننا حققناها، وهذه لا نعترف فيها لأن المنافس كان محتكر البطولات في تلك الفترة).

من جانبه رد فهد بن نافل رئيس الهلال على تصريحات رئيس اتحاد الكرة ( تبشرنا خيرًا بتفاعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أخي ياسر المسحل مع موضوع توثيق البطولات، ونأمل أن يكون التفاعل رسميًا بخطوات رسمية جادة وليست أحاديث إعلامية؛ لتوثيق تاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه).

واستغرب الرئيس الهلالي نفى المسحل أنهم تلقوا توجيها من وزارة الرياضة لبدأ التوثيق ( ‏أستغرب نفي عدم تلقي توجيه من وزارة الرياضة بشأن التوثيق رغم أن الموضوع معروف ومتاح، وتعويم التوثيق لحقب زمنية قبل تأسيس الاتحاد، أو ربطه بجهات متعددة يوحي بعدم رغبة الاتحاد السعودي بإعلان تاريخه وبطولاته).

وتساءل بن نافل عن سبب عدم توثيق الاتحاد السعودي لبطولاته على غرار رابطة دوري المحترفين (رابطة دوري المحترفين السعودي تعلن تاريخها منذ أن تأسست، فلماذا الاتحاد السعودي لا يعلن تاريخه والبطولات التي أقيمت تحت إشرافه؟، أو يفعّل دوره بالتوثيق وفقًا للضوابط التي أعلنها بما يفضي إلى سجل شرفي لأبطال نالوا الكؤوس من المنصات وليس خطابات وقصاصات).

وما بين تعليق رئيسب النصر والهلال ظهر إسقاط كل منهما على نادي الأخر، وهو النمط المتعارف عليه بين مسؤولي وأنصار الغريمين.