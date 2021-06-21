شكرا لقرائتكم خبر عن ندمه على طعن زميله.. لم يمنع سجنه عامين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

بعد مشادة كلامية بين عامل (27 عاماً) وزميله في أحد مساكن العمال التابعة لشركة يعملان فيها.. اعتدى أحدهما على الآخر بسكين.

وبحسب أواق القضية التي دارت أحداثها في إبريل 2020، بين عاملين إثر مشادة كلامية، بحسب اعتراف أحدهما، لزميل آخر، بإنه اعتدى على زميله خلال نومه، بسكين صغير، بعد خلاف نشب بينهما، وأنه نادم على ما اقترفه بحق زميله.

وبحسب إفادة شرطي في التحقيقات، فإن فريقاً من التحريات وصل إلى موقع بلاغ، يفيد بحادث اعتداء عامل على زميله، فنقل المصاب بمركبة إسعاف إلى المستشفى، حيث تبينت إصابته بقطع في جهة اليسار من البطن، كادت تؤدي إلى وفاته. فحوّل ملف القضية إلى النيابة التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة الشروع في القتل،فدانته محكمة أول درجة، وحكمت عليه بالحبس عامين، وتغريمه 5 آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء عقوبته.