شكرا لقرائتكم خبر عن طابع بريدي لتخليد ذكرى العراقي أحمد راضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

كشفت الشركة العامة للبريد في العراق، عن إصدار طابع لأسطورة كرة القدم العراقية، الراحل أحمد راضي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيله.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات العراقية، رعد المشهداني، في بيان: «جاء إصدار الطابع ضمن الخطة السنوية للنصف الأول من عام 2021 وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيل أحمد راضي، الطابع البريدي تذكاري وصدر بفئة واحدة بقيمة 1000 دينار عراقي وبكمية بلغت 10000 طابع، وقد صمم الطابع غسان الوائلي».

وبحسب البيان، فقد تم طبع بطاقة صممت من قبل جعفر الشاكري بلغت كميتها 3000 بطاقة، وسيتم تسويق الإصدار من قبل مكتب الهواة ومكاتبها البريدية.