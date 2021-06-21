شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليز يغيرون إقامتهم وروني يدعو لإشراك جريليش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

غيّر منتخب إنجلترا مكان إقامتهم من سانت جورج إلى ميديلتون لودج قبل مواجهة التشيك الثلاثاء وذلك لشحن طاقة اللاعبين، ولكل لاعب غرفته الخاصة بمفتاح إلكتروني وتعزل الصوت الخارجي تماماً ومطلة على حدائق، ويضم المجمع جيم وغرفة طبيب وأسرة تدليك وكل غرف الملابس تحتوي على خزنة كي لا تسرق ساعاتهم ومقتنياتهم الثمينة، ويقيم المدرب ساوثجيت في جناح خاص في الطابق العلوي، وظهر المجمع في مسلسل نادي توتنهام «أول أور نثنج» على نتفليكس.

وفي سياق متصل، طالب الإنجليزي واين روني بإشراك جريليش وجيدون سانشو بدلاً من فيل فودن أمام التشيك وقال: «مانشستر سيتي يعتمد فلسفة الإستحواذ وفودن ليس مراوغاً في المساحات الضيقة ويستطيع ترك بصمة في سيتي لأن زملائه يساعدونه في المهمة، سيتي يلعب تمريرات بطول 5 ياردات قبل أن يتقدم قليلا لمنطقة الخصم بينما يحتاج المنتخب لتحركات أكثر من التمريرات. جيدون وجريليش ملائمان للمهمة لأنهما مميزان في المراوغة بمنطقة الخصم، فودن ما يزال صغيراً ولا ننتظر منه تمزيق خطوط دفاع التشيك وأنا احبه كثيرا لكن علينا أن ندرك أنه منذ 4 سنوات تم تشكيله ليكون لاعبا في سيتي وجوارديولا لم يعره لناد آخر أو تجربة نوع مختلف من كرة القدم لذا من الصعب عليه تغيير أسلوبه بين ليلة وضحاها».

وتدخل إنجلترا المباراة بنقاط متساوية مع التشيك (4 من أول مبارتين في المجموعة ) فيما تملك إسكتلندا وكرواتيا نقطة واحدة.

وشحن المدرب جاريث ساوثجيت آمال لاعبيه بتذكيرهم أن البرتغال حصدت لقب البطولة في 2016 رغم عدم فوزها في أي من مباريات المجموعة واسبانيا فازت بلقب 2012 بعدما جمعت 4 نقاط فقط من دور المجموعات، مثل إنجلترا حاليا وألمانيا رفعت لقب مونديال 2014 ب4 نقاط من أول مباراتين في المجموعات.

وعلق الجناح رحيم ستيرلنج، مهاجم مانشستر سيتي:«حديث المدرب أثبت لنا أنه ما يزال لدينا شيء للبناء عليه. لدينا 4 نقاط وال4 ليست نهاية العالم، علينا فقط البقاء متفائلين».

من جهته، قال فودن إنه أخبر زملائه في المنتخب أن عليهم أن يصبغوا شعرهم مثله، على طريقة جاسكوين، إذا ساعدهم في حصد لقب يورو 2020، وأضاف: «أعتقد أن لاعبي رومانيا فعلوا ذلك، سيكون ذلك مضحكاً، بصراحة صبغت شعري من أجل نفسي لكن جن جنون المشجعين وقارنوني بجاسكوين لذا تماشيت معهم وجعلته في آخر مرة أكثر بياضاً».

ساوثجيت يحفز لاعبيه

أودونيل استخدم المديح لتشتيت جريليش

كشف الإسكتلندي ستيفن أودونيل عن استخدامه سلاح المديح على جاك جريليش، نجم إنجلترا، لتشتيت انتباهه، واشتبك أودونيل مع جريليش بعد مشاركة الأخير في الدقيقة ال63 وقال: جون ماكجن (زميل جريليش في استون فيلا) نصحني بمديح جريليش بدلاً من مناكفته كي أربكه لذا عندما تواجهنا قلت له أنت وسيم وشعرك لطيف، قال لي ماكجين أنني إذا أخبرت جريليش أن لا أمل فيه أو ضربته بقوة سيرد لي الصاع صاعين». ونجح أودونيل في إخماد شعلة جريليش وحافظ على التعادل ويحتاج منتخب التارتان لهزم كرواتيا من أجل الصعود.

تيري هنري يبهر لوكاكو ودي بروين

أبهر النجم الفرنسي السابق تيري هنري مساعد مدرب بلجيكا حاليا نجوم المنتخب روملو لوكاكو وكيفن دي بروين عندما سجل هدفا في التمرينات من ركلة حرة بقدمه اليسرى التي هي أضعف من اليمنى عنده. ومازح لوكاكو قدوته وبطل يورو 2000 وقال له:«الهدافين لا يحتاجون لهذا، يا رجل أنت معتزل منذ 10 سنوات. لقد قتل كل بلادي بهذه التسديدة». وعلق دي بروين على هدف هنري وقال:«هذه هي المشكلة، نحن نتمرن منذ نصف ساعة وسجلنا القليل من الأهداف، هو دخل وقتلنا بقدمه اليسرى». وكان لوكاكو كشف عن استفادته الكبيرة من هنري وقال:«تعلمت منه السيطرة على الكرة أكثر أمام المرمى وتسجيل الأهداف من كل مكان، الكبار يخلقون فرص التسجيل ولا ينتظرونها».

دينزل دومفرايز سٌمي تيمناً بنجم هوليوود

جذب الظهير الهولندي دينزل دومفرايز (25 عاماً)، نجم آيندهوفن، الأنظار في البطولة وكشف تقرير عن سبب تسميته «دينزل» وهو تيمنا باسم الممثل الأمريكي دينزل واشنطن الحاصد لجائزة الأوسكار. وسجل دينزل في مباراتي فوز المنتخب في دور المجموعات رغم أنه كان يلعب في فريق «باريندرخت»للهواة قبل 8 سنوات. استدعى دينزل بسن ال17 لتمثيل جزيرة أروبا في الكاريبي والتي تتبع هولندا في ملكيتها وتقع على سواحل فنزويلا.

وانتقل والديه مارلين وبوريس من جزيرة أروبا الى روتردام في الستينيات واختار دينزل تمثيل هولندا بدلاً من مسقط رأس والديه رغم خوضه مباراتين غير رسميتين مع منتخب أوروبا. سخر الجميع من طموحاته بتمثيل هولندا ويعلق مدربه أليكس باستور الذي دربه في سبارتا روتردام: «قال لنا أنه يريد اللعب مع المنتخب لذا لن يلعب مع أروبا، الجميع سخر من آماله في أن يصبح لاعبا محترفا لكن لم نثبط عزيمته».