شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير في نسب الحوادث على طريق الشيخ خليفة الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

دعا العقيد محسن المنصوري، من مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، سائقي الشاحنات على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، إلى عدم تجاوز المسرب المروري في حالة الازدحام والتباطؤ وعرقلة السير. مشيراً إلى أن الدوريات تعمل على رصد الحركة على الطريق، وأي ملاحظة إعاقة الحركة ترصدها، مثل شاحنات تسير ببطء أو عرقلة حركة السير، بسبب أرتال من الشاحنات، تتدخل مباشرة وتأخذها إلى المواقف الجانبية، لتعود حركة الطريق إلى طبيعتها. كما أكد أن رصد المخالفات يكون عبر الدوريات الشرطية أو آلياً على الطريق، حيث سجلت بيانات الشرطة انخفاضاً كبيراً في نسب الحوادث، منذ افتتاحه عام 2018، حيث توجد به الشواخص واللوحات التي تحدد السرعة القصوى، لضمان انسيابية الحركة وعدم عرقلة أي مركبة لحركة سير الشاحنات والسيارات.

وقال إن شرطة أبوظبي تتخذ كل الإجراءات وفقاً للتشريعات، حيث توصلت إلى خفض نسب الحوادث وتسهيل حركة النقل على الطريق، وضمان انسيابية الحركة وراحة مستخدمي الطرق. مؤكداً ضبط المخالفين في حالة عرقلة الطريق من أي نوع. ومشدداً أن على سائق الشاحنة المتضرر من بطء الحركة، منع التجاوز الكامل، وترك مسافة أمان كافية، والإبلاغ الفوري لغرفة عمليات الشرطة على رقم 999 عن عرقلة السير، لتتحرك في غضون 10 دقائق للاستجابة للبلاغات.

وأوضح أن الطريق رافد من روافد الدولة كونه حلقة الوصل بين دولة الإمارات والدول المجاورة، حيث افتتح عام 2018 بطول 320 كيلو متراً، ليربط المنفذ الحدودي بالغويفات بمنطقة المفرق بأبوظبي، وهو مكون من 4 مسارات ومزود بكتفي طريق، وعليه 19 تقاطعاً، من الجسور، ويضمّ 23 موقفاً جانبياً، 11 في اتجاه أبوظبي و12 في اتجاه السلع مخصصة للسيارات والشاحنات واستراحات لها. ويعد من أكثر الطرق أماناً في إمارة أبوظبي.