شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تستعيد كنزاً من ثري بلجيكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - (أ ف ب)

استعادت إيطاليا من هاوي جمع تحف بلجيكي قطعاً أثرية مهمة، بينها منحوتات مزخرفة ومزهريات وجِرار كانت صُدّرَت بشكل غير مشروع، وتبلغ قيمتها التجارية نحو 13,1 مليون دولار.

وأوضحت الوحدة المختصة بحماية التراث الثقافي في الشرطة الإيطالية، الاثنين، أن 782 قطعة أثرية من منطقة بوليا في جنوب إيطاليا وجدت لدى المشتبه فيه. وأوضحت الشرطة في بيان: «إن من بين هذه القطع عدداً كبيراً من مزهريات بوليا التي تحمل رسوماً حمراء، والجرار، والسيراميك المطلي باللون الأسود والمنحوتات المزخرفة من منطقة داونيا التاريخية، وهي قطع تعود إلى ما بين القرنين السادس والثالث قبل الميلاد بقيمة 11 مليون يورو ما يعادل (13,1 مليون دولار)».

وداونيا منطقة تاريخية في بوليا، والمنحوتة الداونية التي أثارت شكوك المحققين الإيطاليين هي منحوتة حجرية مسطحة مزينة بالكامل برسوم تمثل مشاهد من الحياة اليومية. وكان مختبر لعلم للآثار في بوليا أبلغ عام 2017، عن وجود منحوتة داونية في كتيّب عن معرض، ينقصها في وسطها عنصر موجود في أحد متاحف المنطقة.

وشكّل ذلك بداية تحقيق بالتعاون مع الإنتربول ويوروجست والسلطات القضائية السويسرية والبلجيكية أتاح التعرف إلى «جامع التحف البلجيكي الثري» الذي كان يقتني «كنزاً أثرياً» حقيقياً يضم مئات القطع «تم تصديرها كلها بصورة غير مشروعة من إيطاليا»، على ما أوضح البيان.

وأفضت إجراءات قانونية طويلة لمصادرة هذه القطع برفض كل طعون هاوي الجمع البلجيكي وإعادة القطع إلى إيطاليا.