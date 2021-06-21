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وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد 16 مسؤولا في بيلاروسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات ضد 16 مسؤولا من بيلاروسيا، بالإضافة إلى خمس مؤسسات أمنية بيلاروسية.

وذكرت الوزارة- في بيان، على موقعها الإلكتروني- أن العقوبات الأمريكية شملت جهات أمنية بيلاروسية، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة البيلاروسي، والإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد بوزارة الداخلية، وقوى الأمن الداخلي.

كما شملت العقوبات المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، وقائد القوات الخاصة بلجنة أمن الدولة، وقائد شرطة مينسك، ونائب وزير العدل، والنائب العام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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