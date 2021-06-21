نواب الفيوم يطالبون "النقل" بتطوير محطة السكة الحديد بالمحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب، اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الصاوي، بشأن نقل محطة السكك الحديدية بوسط مدينة الفيوم إلى منطقة الزملوطي.

وأوضح الصاوي أنه كان قد تقدم بطلب إحاطة في نفس الموضوع؛ ولكن كانت المشكلة في إقامة مول تجاري في هذه المنطقة.

وطالب النائب بنقل صوامع القمح؛ لنقل محطة السكة الحديد.

وقال محمد عماد نائب محافظ الفيوم، إنه منذ فترة كان هناك تكليف من رئاسة الوزراء لدراسة نقل المحطة، وكان ملخص الاجتماعات مع هيئة السكة الحديد أن التطوير سيتكلف أموالًا كبيرة جدًّا، مضيفًا أن محافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى لتطوير عواصم المحافظات، بالإضافة إلى تطوير ٦ مناطق عشوائية، وإقامة مجمع إداري داخل المدينة على مساحة ٧٠ ألف متر، وتم نقل الورش الخاصة بالسيارات خارج المدينة.

وأكد محمد علي مستشار اللجنة أن حجم تداول القمح يتناقص وهناك خطة لإنشاء الصوامع في محافظة بني سويف، مشيرًا إلى أنه لا بد من عرض الدراسة الخاصة بالصوامع.

وتضامن النائب نادر الخبيري مع النائب يوسف الصاوي، مؤكدًا أن منطقة السكة الحديد الحالية مكتظة والحركة المرورية بها تكاد تكون منعدمة، مشيراً إلى أنه لا يوجد حاليًّا نقل للغلال، وصوامع القمح خارج منطقة الفيوم.

وانتهت اللجنة في هذا الطلب بتحديد المستندات المطلوبة لفحص الموضوع بالاشتراك مع مستشار اللجنة ووزارة التنمية المحلية والتنفيذيين وهيئة السكة الحديد وموافاة اللجنة بالردود.