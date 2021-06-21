الكويت: وصول الشحنة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية وصول الشحنة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" من منصة "فايزر" عبر التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) ،الذي تعاقدت معه الوزارة في وقت سابق لتوريد اللقاحات عبر منصات متنوعة من اللقاحات المعتمدة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبدالله البدر - في تصريح اليوم /الاثنين/ أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أنه يجري حاليا التنسيق مع (غافي) لتوريد شحنات من منصات أخرى قريبا.

وأكد أن وصول هذه الشحنة يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتسريع وتيرة حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي، ولدعم جهود الوزارة لتأمين لقاحات ضد "كورونا" للوصول إلى الأهداف المنشودة لحملة التطعيم.