متأثرًا بأزمة قلبية.. وفاة عضو مجلس نواب سابق في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

توفيّ النائب حمادة علي، عضو سابق بمجلس النواب عن دائرة مركز بني مزار ومغاغة والعدوة بشمال محافظة المنيا، مساء اليوم الإثنين، إثر إصابته بأزمة قلبية.

قال أحد النواب عن نفس الدائرة، في تصريحات اليوم، إن النائب السابق حمادة علي توفيّ داخل منزله في القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية، وستُشيع جنازته من مسجد عمرو بن الخطاب بشرق المحطة في مدينة بني مزار، على أن يُجرى نقله إلى مقابر العائلة بقرية القيس مسقط رأسه.

كان النائب السابق يشغل مقعد دائرة مركز بني مزار، داخل مجلس النواب، في دورته الماضية.​