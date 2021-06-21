تونس تتلقى 500 ألف جرعة من الصين لمواجهة النقص في لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ):

أعلنت الرئاسة التونسية عن وصول شحنة تتضمن 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من دولة الصين في وقت لاحق اليوم الإثنين.

وقالت الرئاسة في بيان مقتضب إن الشحنة تصل تونس بعد ظهر اليوم، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية لتسريع الجهود في عملية جلب اللقاحات.

وتعاني تونس من نقص شديد في مخزون اللقاحات ما تسبب في بطئ حملة التطعيم التي بدأت منذ منتصف مارس الماضي وزاد من تدهور الوضع الوبائي في عدد من مناطق البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية تعهدت في وقت سابق بتوفير إمدادات أكبر من اللقاحات لتونس على امتداد الأشهر المقبلة بواقع 600 ألف جرعة، كحل عاجل لاحتواء موجة خطيرة من الوباء.

وقالت الحكومة التونسية إنها ستتلقى دفعات من لقاحات أخرى من مختبرات عالمية خلال شهري يوليو وأغسطس العام الجاري.