التحالف: الدفاعات السعودية لن تتأثر بخفض أمريكا حضورها في المنطقة

اعتبر تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تقليص الجيش الأميركي حضوره في المملكة لن يؤثر على قدراتها الدفاعية، وذلك غداة اعتراض أكبر عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في يوم واحد على أراضي المملكة.

وصرّح المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن هذا الأمر لن يؤثر على الدفاعات الجوية السعودية.

وأضاف أن "هناك تفاهما متينا مع... حلفائنا حول التهديد في المنطقة. لدينا القدرة للدفاع عن بلدنا".

واعترضت الدفاعات السعودية السبت الماضي 17 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، وهو العدد الاكبر الذي يطلقه المتمردون في يوم واحد منذ بداية النزاع، وفق المالكي.