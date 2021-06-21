وصرّح المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن هذا الأمر لن يؤثر على الدفاعات الجوية السعودية.
وأضاف أن "هناك تفاهما متينا مع... حلفائنا حول التهديد في المنطقة. لدينا القدرة للدفاع عن بلدنا".
واعترضت الدفاعات السعودية السبت الماضي 17 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، وهو العدد الاكبر الذي يطلقه المتمردون في يوم واحد منذ بداية النزاع، وفق المالكي.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: الدفاعات السعودية لن تتأثر بخفض أمريكا حضورها في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.