جونسون يحدد موعداً لرفع قيود كورونا في بريطانيا

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حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، موعداً لرفع القيود المفروضة ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر جونسون أن بيانات مرض كوفيد-19 «تبدو جيدة» للمرحلة النهائية وتسمح برفع القيود في إنجلترا في 19 يوليو المقبل.

ونقلت تقارير إعلامية عن جونسون القول، في مقابلة إذاعية، «بالنظر إلى وضعنا الحالي، وبالنظر إلى فعالية التطعيم ضد كل الفصائل المتحورة التي يمكننا رؤيتها- ضد سلالات«ألفا»و«دلتا» والكثير منها-، أعتقد أنه يبدو التاسع عشر من يوليو النقطة النهائية».

كان مقرر أن ترفع بقية القيود يوم 21 يونيو الجاري. إلا أن زيادة الإصابات بكورونا ودخول المستشفيات، بسبب سلالة «دلتا» التي اكتشفت لأول مرة غي الهند، دفعا جونسون إلى تأجيل رفع القيود حتى 19 يوليو المقبل.

وحققت بريطانيا نتائج جيدة خلال حملتها الوطنية للتطعيم ضد الفيروس. وتكثف الحكومة هذه الحملة من أجل الوصول إلى حصانة جماعية بحلول 19 يوليو.

وقالت الحكومة البريطانية، أمس الأحد، إن 81.6 بالمئة من السكان البالغين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 59.5 بالمئة على جرعتين.