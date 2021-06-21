سجن 35 شخصاً بسبب جرائم انتخابية بالجزائر

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

كشفت وزارة العدل في الجزائر عن حبس 35 شخصاً ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية على خلفية تورطهم في "جرائم انتخابية"، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو (حزيران) الجاري.



وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن الجهات القضائية أصدرت "عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين ستة أشهر و18 شهراً حبساً نافذاً، مع غرامة مالية وصلت إلى 750 دولاراً"، وذلك في إطار " العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري، شملت 39 شخصاً والتحقيق القضائي مع 30 شخصاً".

كما نبّهت إلى أن الضبطية القضائية " تستمر عبر التراب الوطني في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصاً وآخرين مجهولين".

وتتعلق مجمل الوقائع بـ"التوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، وتعكير صفو مكتب التصويت، والدخول بغير حق لمركز التصويت، وسرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، وتقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب".