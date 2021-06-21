رئيس الأركان الجزائري يبدأ زيارة إلى روسيا

محمد الفلاح - الإثنين 21 يونيو 2021

بدأ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة اليوم الإثنين، زيارة إلى روسيا بدعوة من وزير دفاعها سيرجي شويجو.



وكشفت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، عن أن الفريق شنقريحة، سيشارك في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي، التي تنظمها فيدرالية روسيا يومي 23 و24 حزيران/ يونيو الجاري بموسكو.

وكان شنقريحة، استقبل يوم الخميس الماضي، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا، ديميتري شوجاييف، الرئيس المشترك للجنة الحكومية الجزائرية الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني.

وتناولت المحادثات بين الطرفين " مختلف جوانب التعاون العسكري والتقني وسبل تطويرها وتنويعها وتعزيزها أكثر "، بحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية.