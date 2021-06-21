الدبيبة : عهد التفتت والانفصال فـي ليبيا قد ولى

طرابلس ـ د.ب.أ: أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن “عهد التفتت والفرقة والانفصال في ليبيا قد ولّى إلى غير رجعة”. وقال الدبيبة، خلال افتتاحه الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها بعد إغلاق استمر عامين، إن فتح الطريق الساحلي “مصراتة ـ سرت” يوم تاريخي، داعيا الليبيين إلى نبذ الفرقة ونسيان الأحقاد والتوجه نحو الاستقرار والإعمار والالتفات للوطن وبناء المستقبل، وواعدًا باللقاء في سرت خلال الفترة القادمة. وشارك الدبيبة في فتح الطريق، بعد أن قام شخصيا بإزالة آخر تبة في الطريق الساحلي من الناحية الغربية. جاء ذلك إثر زيارة قام بها الدبيبة إلى منطقة أبو قرين “مكان تمركز قوى عملية بركان الغضب”. وكان الدبيبة قال في تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ”سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة”. وأضاف: ”تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي (المغلق منذ 2019)، معا للبناء والعمل من أجل نماء الخليج 365 وازدهاره”. وكان الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة قد أغلق إبان الحرب التي نشبت في أبريل 2019 وانتهت بعد إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي. يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر 2020، نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه، وهو ما لم يتم إلى الآن.