تحذيرات بالهند من موجة تفش ثالثة و«دلتا» يهدد التعافـي الاقتصادي

■ مناطق فـي تونس تعود إلى الحجر الشامل

■ الصين تتخطى المليار جرعة

■ البرازيل تعطي 5ر86 مليون جرعة لقاح

■ قواعد جديدة للتباعد فـي كوريا الجنوبية

■ طوكيو تسجل أول حالة إصابة فـي الأولمبياد

نيودلهي ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

حذر رانديب جوليريا رئيس معهد عموم الهند للعلوم الطبية من أنه في حال عدم اتباع السلوك الملائم لمواجهة فيروس كورونا ومنع الازدحام، ستشهد الهند موجة تفش ثالثة للفيروس خلال الستة إلى الثمانية أسابيع المقبلة. ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن جوليريا القول إنه حتى يتم تطعيم عدد مناسب ضد فيروس كورونا، يجب اتباع السلوك الملائم لمواجهة الفيروس، مشددا على الحاجة لرقابة صارمة وتطبيق إجراءات إغلاق محددة في حالة ارتفاع حالات الاصابة. وأكد جوليريا إلى أنه حتى الآن لا يوجد دليل يشير إلى أن الأطفال سوف يكونون أكثر تضررا من موجة التفشي المقبلة. وكان علماء الأوبئة بالهند قد أشاروا في وقت سابق إلى أن حدوث موجة تفش ثالثة للفيروس أمر لا مفر منه، ومن المرجح أن تبدأ في سبتمبر أو اكتوبر المقبلين. من جانبه حذر معهد «إيفو» الاقتصادي الألماني من حدوث انتكاسة للتعافي الاقتصادي في حال معاودة الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا بسبب سلالة «دلتا» الجديدة. وقال رئيس المعهد كليمنس فوست في مقابلة مع بوابة «تي-أونلاين» الإخبارية نُشِرَتْ الأحد إن « سلالة دلتا خطر على الاقتصاد الألماني يجب أخذه مأخذ الجد».

في الوقت نفسه، أعرب فوست عن اعتقاده بأن عودة معدلات الإصابة للارتفاع مرة أخرى لن تعني فقدان كل شيء لكنه قال إن التعافي سيتباطأ في هذه الحالة وقال إن القطاعات التي عانت بقوة من الجائحة، ستتأثر مجددا على نحو خاص ومن هذه القطاعات السياحة والمطاعم والفنادق “ وعندئذ سنكون في مواجهة خريف صعب”. يشار إلى أن بيانات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أظهرت أن نسبة حالات الإصابة بكوفيدـ19 التي سببتها سلالة “دلتا” في ألمانيا تضاعفت تقريبا في الأسبوع الأول من يونيو الجاري لتصل إلى 6%. وتهيمن هذه السلالة داخل بريطانيا رغم أن حملة التطعيم هناك تسير بشكل أوسع نطاقا مقارنة بحملة التطعيم في ألمانيا، وقد اضطرت بريطانيا إلى وقف إجراءات تخفيف بسبب ارتفاع معدلات الإصابة.

ورأى فوست أن الأزمة لم تنته بعد بوجه عام لافتا إلى أنه لولا الجائحة لكان الاقتصاد قد حقق نموا في فترة العام ونصف العام الماضية “ وبدلا من ذلك راكمنا جبلا هائلا من الديون في تلك الفترة، وسنستمر في الشعور بتأثيرات الأزمة لفترة طويلة”. إلى ذلك عادت بعض المناطق التونسية إلى الحجر الصحي الشامل بدءا من يوم الأحد في ظل زيادات مقلقة للإصابات بفيروس كورونا المستجد الى مستويات خطيرة. وقررت الحكومة العودة إلى الحجر الصحي الشامل في حال تجاوز عدد الإصابات 400 لكل مئة ألف ساكن.

ودخلت ولاية القيروان ، أكثر المناطق تضررا بسبب التفشي السريع للسلالة البريطانية المتحورة مع مئة حالة وفاة منذ بداية يونيو، في الحجر الصحي الشامل مع حظر جولان ليلي يبدأ الساعة الخامسة مساء ويمتد حتى الساعة الخامسة صباحا. وبدأت ولاية باجة أيضا حجرا صحيا شاملا في عدد من المعتمديات التابعة لها، واتخذت ولايات أخرى الخطوة ذاتها.

وفي بكين أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن عدد جرعات اللقاح التي جرى إعطاؤها في الصين حتى يوم السبت تجاوز المليار جرعة لقاح. وسرّعت الصين من وتيرة حملة اللقاحات المجانية منذ أواخر مارس. واستغرقت الصين 25 يوما لرفع عدد اللقاحات المعطاة من 100 مليون إلى 200 مليون جرعة، و 16 يوما لرفع العدد من 200 مليون إلى 300 مليون، وستة أيام لرفعه من 800 مليون إلى 900 مليون.

وأظهرت التحديثات اليومية للجنة الوطنية للصحة أن آخر 100 مليون استغرق توزيعها خمسة أيام فقط. ودخل ما مجموعه 21 لقاحا مضادا لكورونا مرحلة التجارب السريرية في الصين منذ العام الماضي. وتم حتى الآن منح أربعة لقاحات الموافقة المشروطة للتسويق، فيما تم السماح بالاستخدام الطارئ لثلاثة لقاحات داخل الدولة. وقال تسنج يي شين نائب رئيس اللجنة إنه من المتوقع أن يتم تطعيم 70% على الأقل من السكان المستهدفين في الصين ضد كورونا بحلول نهاية هذا العام. من جانب آخر أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأميركية أنه تم إعطاء إجمالي 5ر86 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.