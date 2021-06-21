أكرا ـ رويترز: تبنت مجموعة تضم 15 دولة في غرب إفريقيا خريطة طريق جديدة لطرح عملة موحدة في عام 2027 بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى إحباط خططها السابقة. وقال جان كلود كاسي برو، رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في مؤتمر صحفي بعد قمة للزعماء في غانا إن رؤساء إيكواس وافقوا على خريطة الطريق الجديدة. وتأمل هذه الدول أن تساعد العملة الموحدة في تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي. وقال برو “بسبب صدمة الجائحة قرر رؤساء الدول تعليق تنفيذ اتفاقية التقارب في 2020-2021 “. وأضاف “لدينا خريطة طريق جديدة واتفاقية تقارب جديدة تغطي الفترة بين 2022و2026 وسيتم في 2027 إطلاق الإيكو“ في إشارة إلى اسم العملة الجديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر دول غرب إفريقيا تتبنى خريطة جديدة لطرح عملة موحدة فـي 2027 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.