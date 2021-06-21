انت الان تتابع خبر القبض على متهمين وضبط كمية من المخدرات في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ذي قار، اليوم الاثنين، عن ألقاء القبض على متهمين وضبط كمية من المواد المخدرة.
وقال القسم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية/ شعبة مخدرات الناصرية بالتعاون مع مفارز من سرية سوات من القبض على متهم وضبط كمية من المواد المخدرة مختلفة الانواع".
واضاف "فيما تمكنت مفارز شعبة مخدرات سوق الشيوخ من القبض على متهم بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة مع ميزان الكتروني واربعة انبولات زجاجية".
واشار البيان الى انه "اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة وتوقيفهم وفق احكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".
واضاف "فيما تمكنت مفارز شعبة مخدرات سوق الشيوخ من القبض على متهم بحوزته كمية من مادة الكريستال المخدرة مع ميزان الكتروني واربعة انبولات زجاجية".
واشار البيان الى انه "اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة وتوقيفهم وفق احكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".