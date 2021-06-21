الحلبوسي يتوجه الى باريس تلبية لدعوة رسمية

بغداد - ياسين صفوان - غادر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم الاثنين، متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة رسمية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان " رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، غادر العاصمة بغداد متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة رسمية".



واضاف ان "الزيارة تتضمن لقاء رئيس الجمعية الوطنية الفرنسي، ورئيس مجلس الشيوخ، وعدداً من المسؤولين الفرنسيين".

