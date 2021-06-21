الهجرة تعلن عودة 960 نازحا إلى مناطقهم الأصلية في الموصل وصلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، إعادة 960 نازحاً إلى مناطقهم في محافظتي الموصل وصلاح الدين.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تمت إعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو (495) نازحا بواقع (90) أسرة نازحة من مخيم الجدعة الخامس إلى مناطقهم الأصلية في مركز الموصل، إضافة إلى عودة (465) نازحا بواقع (93) أسرة من عشيرة الرفيعات من منطقة سامراء إلى مناطقهم الأصلية في سيد غريب".

وأشارت إلى أن "عودة الأسر النازحة جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية وتم إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية مع كافة أمتعتهم"، مشيرة إلى "استمرار عودة الأسر النازحة طوعيا".