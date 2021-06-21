ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 29.5 بالمائة في شهر يونيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 21 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت صادرات كوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 29.5 بالمائة على أساس سنوي في أول 20 يوماً من شهر يونيو الجاري بقيمة 32.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 25 مليار دولار في العام السابق على خلفية الطلب القوي على الرقائق والسيارات والمنتجات البترولية.



واوضحت هيئة الجمارك في بيانات لها، اليوم الاثنين، ان الشحنات الصادرة من رقائق الذاكرة ارتفعت بنسبة 28.5 بالمائة على أساس سنوي ، وقفزت صادرات السيارات بنسبة 62.2 بالمائة على الرغم من نقص المعروض العالمي من رقائق السيارات..مشيرة الى أن الواردات زادت بنسبة 29.1 بالمائة على أساس سنوي إلى 32.1 مليار دولار ، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 291 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

وارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 58.6 بالمائة على أساس سنوي مع ارتفاع أسعار النفط وسط الانتعاش الاقتصادي العالمي.

ويشهد الاقتصاد الكوري الجنوبي انتعاشا على خلفية الصادرات القوية وإنعاش الاستهلاك.