شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 جنود فرنسيين إثر انفجار في مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - (أ ف ب)

وقع انفجار الاثنين عند مرور آلية تابعة لعملية برخان في غوسي بوسط مالي، ما تسبب بسقوط جرحى في صفوف الجنود الفرنسيين العاملين ضمن قوة مكافحة الإرهابيين في الساحل، كما أعلن مسؤولون محليون.

وقال مسؤول عسكري مالي ونائب محلي رفضا الكشف عن هويتيهما، إن ثلاثة جنود فرنسيين أصيبوا بجروح ونقلوا بالمروحية إلى قاعدة برخان في غاو. ولم يصدر أي تأكيد رسمي من هيئة الأركان الفرنسية. وقالت مصادر مطلعة على ظروف الهجوم إنه نفذ بسيارة مفخخة.