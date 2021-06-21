شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادرة بيرل» تشكّل «المجلس الاستشاري الطلابي 2021-2023» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مبادرة «بيرل»، المؤسسة المستقلة غير الربحية التي تعمل على تحسين المساءلة والشفافية المؤسسية في منطقة الخليج العربي، تشكيل المجلس الاستشاري الطلابي 2021-2023 وتبنّيه ضمن هيكلية حوكمتها.

ويمثل المجلس الجديد الذي يضم ستة طلاب من جامعات دول مجلس التعاون، دفعةً قوية لدعم مساعي المبادرة لإعطاء الشباب منبراً للتعبير عن آرائهم.

وكان مجلس محافظي «بيرل»، أنشأ المجلس عام 2018، لتعزيز التواصل المباشر مع الأوساط الطلابية في الخليج، وتمثيل الشباب وإشراكهم في توعية قادة أعمال المستقبل في المنطقة بالمبادرة وقيمها وبرامجها.

وتضم قائمة الأعضاء: عبدالله صويلح من «الجامعة الأمريكية في الشارقة». وإيشيتا كرمشانداني من «جامعة ميدلسيكس» في الإمارات. وأنس حسن من «الجامعة الأمريكية في الكويت». وربيعة زيشان من «جامعة السلطان قابوس» في سلطنة عُمان. وفايزة أرشد من «جامعة عفت» في المملكة العربية السعودية. وسالك أكبر من «الجامعة الأهلية» في البحرين.

وقالت رانية سعداوي، المديرة التنفيذية للمبادرة «سيتولى أعضاء المجلس أدواراً عدة لمساعدة المبادرة في تنفيذ مهامها وإنجاح مبادراتها، إذ سيكونون داعمين رئيسيين، وينشرون الوعي بقيمنا ومبادئنا عبر مجتمعات الطلاب. وسيعمل هؤلاء القادة الشباب سفراءَ للمبادرة، ما يعزز حضورنا داخل جامعاتهم ودولهم وتواصلنا معها. ونتطلع عبر هؤلاء الشباب إلى توثيق العلاقات والتواصل المباشر مع شباب المنطقة ومنحهم منبراً للتعبير عن آرائهم بخصوص أهم الموضوعات المتعلقة بالحوكمة».

ويعمل المجلس، منذ تشكيله، على مساعدة الطلبة وتمكينهم من تحديد تطلعاتهم المهنية وتحقيقها. ويسهم كذلك في تحقيق التزام مبادرة بيرل بالتواصل مع الشركات الإقليمية ومجتمعات الطلاب، للتوعية بأهمية تبني أعلى المعايير العالمية في مجال حوكمة الشركات والمساءلة والشفافية.

ومن المقرّر أن يكون عبدالله صويلح، الذي انتُخِب رئيساً للمجلس، عضواً في مجلس محافظي «بيرل»، ما يوفر قناة اتصال مباشرة مع الشباب ومنصة فريدة للتفاعل الإيجابي معهم وتشجيعهم على مشاركة رؤاهم ووجهات نظرهم.

وعلّق صويلح على انتخابه «أتشرف بانتخابي رئيساً للمجلس الذي يمثل برنامجاً واعداً وأهدافاً طموحة. وتكمن أهمته في كونه منصة داعمة للشباب قادة الأعمال في المستقبل، تُحفّزهم على مناقشة آرائهم وإيصال أفكارهم وتحقيق طموحهم».

وفي إطار أنشطة المجلس، أجريت مسابقات عدة لدراسة حالات نموذجية شارك فيها نحو 8 آلاف طالب وطالبة من 40 جامعة و163 شركة من القطاع الخاص من جميع أنحاء منطقة الخليج. وأثمرت المسابقات 25 دراسة طرح الطلاب فيها أفضل ممارسات الشفافية والنزاهة المتبعة لدى الشركات المشاركة. وعُقدت أكثر من 40 محاضرة طلابية، بحضور 300 طالب وطالبة و50 خبيراً متخصصاً في مجال الأعمال، تخللتها مناقشات مفتوحة لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالقيم والأخلاقيات المؤسسية.

ويمكن للطلبة والخريجين الجامعيين في جميع أنحاء منطقة الخليج التواصل مباشرة مع المجلس، والتعرّف إلى أنشطته بالتواصل مع الأعضاء عبر البريد الإلكتروني ([email protected]