شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تعزز التسويق السياحي لدعم تعافي القطاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «سوجيرن» (Sojern)، عن تمديد شراكتها مع «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» لزيادة الطلب على المسافرين إلى الإمارة باستخدام برنامجها للتسويق التعاوني. بعد تجربة ناجحة لبرنامج التسويق المشترك، الذي وصل إلى أكثر من 3 ملايين شخص حتى الآن، تمكنت فنادق أبوظبي من زيادة الحجوزات المباشرة من خلال حملة إعلانية رقمية عالية الاستهداف وشبكات التواصل الاجتماعي.

تأثرت صناعة الضيافة بشكل كبير بوباء «كورونا»، لكن «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» عملت عن كثب مع حكومة الإمارات لإطلاق سلسلة من المبادرات التحفيزية لدعم تعافي صناعة السياحة.

قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي للسياحة والتسويق في «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»: «كنا نبحث عن طرق لدعم صناعة الضيافة وتجاوز التحديات الاقتصادية التي يفرضها الوباء، وتساعدنا الشراكة مع سوجيرن على القيام بذلك، من خلال دعم الفنادق في أبوظبي لدفع الحجوزات المباشرة وتحسين ربحية الغرف».

وأضاف قائلاً: «تلتزم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالجهود التعاونية بين القطاعين العام والخاص في صناعة السياحة المحلية لدعم ودفع نمو السياحة باستمرار إلى العاصمة. تتماشى جهودنا مع الأهداف والرؤيا الاستراتيجية الشاملة - لدعم تطور أبوظبي لتصبح وجهة عالمية المستوى، مع تعزيز مكانة العاصمة كوجهة سياحية مستقبلية التطلع».

من جانبه، قال ستيوارت سميث، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «سوجيرن»: «تم تصميم برنامج التسويق التعاوني لمساعدة مؤسسات تسويق الوجهة وشركائها على زيادة فعالية مبادراتهم التسويقية من خلال التعاون، وزيادة الإيرادات لصناعة السفر، على نطاق واسع. وكانت الفنادق في أبوظبي تتطلع إلى تحسين أحجام الحجز المباشر لديها وتقليل العمولة من وكالات السفر عبر الإنترنت خلال هذه الأوقات الصعبة، وعلى هذا النحو، يسعدنا العمل مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركاء الفنادق، وسبارك فاوندري لتصميم وبناء وتقديم حملات ناجحة».