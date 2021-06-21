شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 291 وحدة بـ 597.2 مليون خلال 24 ساعة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة الاثنين تسجيل 308 مبايعات بقيمة 760.95 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 163.68 مليون درهم و291 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 597.27 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة المنارة تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في جميرا الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 33 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم تلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 872.64 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 124.03 مليون درهم و75 رهن فلل وشقق بقيمة 748.61 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة الخليج التجاري بقيمة 489 مليون درهم وأخرى في منطقة المطينة بقيمة 98 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 36.94 مليون درهم كان أهمها في منطقة برج خليفة بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 8 ملايين درهم.