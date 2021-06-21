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نقيب الأشراف ينعى والدة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

نعى محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، التي وافتها المنية، اليوم الاثنين.

وقال نقيب السادة الأشراف، في بيان له، الاثتين، :"أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيايية، في وفاة السيدة والدته".

ودعا محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة، بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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