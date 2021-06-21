إطلاق المنصة الرقمية لحجز تذاكر معرض الكتاب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بدأ العد التنازلي لانطلاق المنصة الرقمية للدورة الـ25 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي يتمثل دورها في تفعيل نظام الحجز الإلكتروني للتذاكر، وبحث إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الإصدارات ودور النشر المشاركة، إلى جانب برنامج الفعاليات التي ستعقد افتراضيًّا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

ومن المقرر أن يتم إطلاق المنصة غدًا الثلاثاء، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في قاعة المنارة.

وسيتم الإعلان، خلال المؤتمر، عن جميع التفاصيل الخاصة بالمعرض، وطبيعة إقامة هذه الدورة الاستثنائية التي يتوقع أن تأتي كسوق للكتب دون إقامة أي أنشطة ثقافية موازية على الأرض.

ويكون عرض الكتاب عبر المنصة الرقمية هو الآلية الأولى من نوعها التي تتجه الوزارة إلى تفعيلها بعد جائحة كورونا؛ منعًا لتكدس الجمهور أمام البوابات، وإقامة جميع أنشطة المعرض افتراضيًّا عبر المنصة الرقمية.

ويمكن للجمهور حجز تذاكر الدخول باتخاذ هذه الخطوات:

1- فتح الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg، أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل".

2- الضغط على خيار "احجز تذكرتك".

3- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع"، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة.

4- يجري بعد الانتهاء من عملية التسجيل، إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

ومن المقرر أن يتم تقديم كل الخدمات التي يسعى الجمهور لمعرفتها، في إطار تسهيل وزارة الثقافة على الجمهور، ومراعاة ظروف انتشار جائحة كورونا.

ويجري خلال هذه الفترة تحميل كل أغلفة الإصدارات والكتب المشاركة بها دور النشر المختلفة، حتى يتمكن الجمهور من تحديد أولوياته من اقتناء الأعمال المختلفة قبل وصوله المعرض، ومن ثم تقليلًا للكثافة التي يمكن أن يشهدها المعرض؛ نظرًا لاقتصار دخول المعرض على أعداد محدودة من الجمهور.