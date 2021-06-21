نائب المحلة يكشف تفاصيل الاتهامات في واقعة "سيدة الواتس آب ومحافظ الغربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

كشف النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبري لائحة الاتهامات للسيدة "م.ص" في واقعة اتهام محافظ الغربية لها بإرسال رسالة مزعجة عبر تطبيق "واتس آب".

وقال النائب البرلماني إنه حاول التواصل منذ ليلة أمس مع المحافظ الدكتور طارق رحمي إلا أنه تلقى الرد من مكتبه بأن المحافظ منشغل كثيرًا، وأنهم أبلغوه باتصاله ومضمون حديثه.

وأضاف النائب أن التهم الموجهة للسيدة منى صلاح والسيد محمد حسن في الواقعة هي سب موظف عام وإساءة استخدام وسائل الإتصال.

وقال وليد البيلي المحامي الموكل للدفاع في الواقعة إنهم في انتظار قرار النيابة بعدما أقرت السيدة منى صلاح بأن الهاتف لا يخصها ويخص ابنها الطالب "يوسف".

وأضاف المحامي إن المحافظ تقدم ببلاغ عقب تلقيه رسالة جاء في مضمونها "راجع نفسك يا جدع وخلي عندك عقل وحكمة وحياة أمك وحس بالناس شوية واتق الله على الأقل علشان يبقى عندك لينا رصيد بعد ما تخفى ونقول في حقك كلمة حلوة".

وأصدرت نيابة استئناف طنطا في الغربية قرارًا عاجلًا في وقائع المحضر الذي حمل رقم "6039 إداري طنطا" والذي تضمن اتهام محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي لسيدة من مدينة المحلة الكبرى بالإساءة إليه عبر رسالة على تطبيق "واتس آب".وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهمة "م.ص" وحجز ابنها "ي.ص"، لأن الهاتف المحمول، الذي جرى ارسال الرسالة منه، يخصه ولا يخص والدته.

وأكد أن هناك شخصًا آخر ضمن لائحة الاتهام مع ابن السيدة، يجري التحقيق معهما ظهر اليوم الاثنين في نيابة استئناف طنطا.

وقال المصدر إن المحافظ تلقى رسائل من هاتفين مختلفين أحدهما لرجل والآخر لسيدة من المحلة الكبرى، ما دفعه للتقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية.

أصدرت محافظة الغربية، بيانًا رسميًا صباح اليوم الإثنين، للرد على واقعة اتهام المحافظ لسيدة في بلاغ رسمي بسبب رسائل على تطبيق التواصل "واتس آب".

وقال البيان: "إن المحافظ قد استلم منذ عدة أسابيع، عددا من الرسائل عبر رقم الواتساب الشخصي له تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، وذلك من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، الأمر الذي استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شئونها، والتي بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحري عن تلك الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

واستكمل البيان: " تهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة، فالنقد حق مكفول للجميع دون الإساءة والتجريح والاعتداء على الحياة الخاصة".

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