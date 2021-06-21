فرنسا / إيقاف الصحفيّة "ميمي مارشان" إحترازيًّا في إطار التحقيق بقضيّة ساركوزي

اسماعيل عبد الحي - وُضعت ميمي مارشان التي تعد من أهم الشخصيات في صحافة المشاهير في فرنسا، في التوقيف الإحترازي، في إطار التحقيق في الإشتباه في تمويل ليبيا للحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في 2007.

وقال مصدر قضائي إن "عملية تنصت أثبتت أنها لم تحترم المراقبة القضائية لأنها تحدثت إلى شخص لا يحق لها" الاتصال به، مضيفا أن قاضي الحريات والتوقيف وضع ميمي مارشان رئيسة وكالة صائدي الصور "بيست-إيميج" في السجن بعد جلسة بعد ظهر الجمعة.

وكانت ميمي مارشان المقربة من الزوجين ساركوزي وكذلك من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، قد أتهمت في الخامس من جوان بـ"التأثير على الشهود" والإنتماء إلى عصابة أشرار لإرتكاب عملية إحتيال".

وكانت المراقبة القضائية التي تخضع لها تمنعها من الاتصال بعدد من الأشخاص بينهم الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ومحاميه تياري هيرزوغ ومدير تحرير صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" ومجلة "باري ماتش" الأسبوعيتين، إيرفي غاتينيو.

وكانت مارشان قد أوقفت في إطار تحقيق قضائي مرتبط بمقابلة تمكن صحفي في مجلة "باري ماتش" من إجرائها مع الوسيط زياد تقي الدين في نوفمبر، بعدما توجه إلى لبنان برفقة مصور من وكالة "بيست-إيماج".

ووُجّه الإتهام إلى أربعة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تنظيم هذه المقابلة المثيرة للجدل، بينهم أرنو دو لا فيليبرون ورجل الأعمال بيار رينو ونويل دوبو الذي أدين من قبل بالإحتيال.

أ ف ب