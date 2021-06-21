الرئيس الإيراني المنتخب: لا عقبات أمام استعادة العلاقات مع الرياض

أعلن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي اليوم، أن "لا عقبات" أمام استعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية ، في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية الجمعة. وقال رئيسي "لا عقبات من الجانب الإيراني أمام إعادة فتح السفارتين"، في وقت تجري محادثات سعيا لتحقيق تقارب بين الدولتين الخليجيتين اللتين قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ مطلع 2016.



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